Ilja Gort reist langs mooiste Franse streken in nieuw seizoen 'Gort over de Grens'

Vanaf 8 januari is Ilja Gort terug met een nieuwe serie van het AVROTROS-programma 'Gort over de Grens'. In zes afleveringen reist hij langs de mooiste streken van zijn geliefde Frankrijk en gaat op zoek naar het geheim van 'La Douce France'.

Hoe komen de Fransen aan hun kennis van lekker eten, van mooie wijnen, van schoonheid en wat zegt al dat heerlijks over de Fransen zelf en over het land?

In het zesde seizoen van 'Gort over de Grens' ontdekt Ilja de vele gezichten van Frankrijk. Zo reist hij af naar het de Zuid-Franse Camargue en dompelt zich onder in het ruige leven van wilde paarden, cowgirls en zwarte stieren. In de Languedoc duikt hij in het rijke verleden van de Romeinen en vertelt meer over hun immense bouwwerken. Ook reist Ilja door het woeste niemandsland van de Auvergne en gaat op zoek naar de markante figuren die daar wonen. Voor een stuk hele lekkere kaas beklimt hij zelfs de hoogste vulkaan van het centraal massief. In de Provence rijdt hij door de bloeiende lavendelvelden en doet op zijn eigen manier een poging het karakter van Vincent van Gogh te doorgronden.

Een wijnboer die in Frankrijk rondreist gaat natuurlijk ook op zoek naar de diverse bijzondere smaken van wijn. Ilja bezoekt de streek Bourgogne waar hij de mooiste wijnen van de 'Gouden Kust' zich laat inschenken. In de Dordogne drinkt hij de dikste wijn die wordt gemaakt en gaat aan tafel met een truffelvarken van 200 kilo om samen te lunchen.

Eten, wijn, cultuur en sterke verhalen staan deze serie weer centraal. Op een manier zoals alleen Ilja Gort dat kan.

'Gort over de Grens,' vanaf zaterdag 8 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.