'Ik Vertrek' volgt Seyran en Fawaz naar Duitsland

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Seyran en Fawaz (41) hebben in Duitsland een authentiek hotel van 121 jaar oud op de kop getikt. Met een team van bouwvakkers beginnen ze vol goede moed aan de verbouwing. Hun restaurant in Nederland zetten ze te koop maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Ondertussen komt de bodem van hun budget in zicht, maken de bouwvakkers fout na fout, en ontstaat er flinke frictie. De tijd begint te dringen en de stress neemt de overhand en drijft Seyran en Fawaz tot wanhoop.

