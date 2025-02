'Ik Vertrek' volgt Nelleke en Joren naar Oostenrijk

Foto: © AVROTROS 2025

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Sportdocent Jorn en Duits docente Nelleke uit Zwolle emigreren naar Oostenrijk. Ze hebben er een voormalig pension gekocht dat ze nieuw leven in willen blazen. Het gaat om een maar liefst 1100 m2 groot pand dat 20 jaar geleden voor het laatst gasten heeft gezien. Jorn en Nelleke willen zelf de benedenverdieping betrekken en op de overige twee etages appartementen, studio's en kamers realiseren. Zonder kluservaring maar met hulp van vrienden, familie en YouTube wil het stel binnen vier maanden up and running zijn.

'Ik Vertrek', dinsdag 18 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.