'Ik Vertrek' volgt Laura en Couzijn naar de Duitse Eiffel

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Laura (47) en Couzijn (53) vertrekken naar de Duitse Eiffel. Daar hebben ze een oud schoolgebouw gekocht met een woonhuis erbij. Hier willen ze een inspiratie-locatie creëren waar mensen in alle rust samen kunnen werken en ontspannen. Coach Couzijn biedt daarbij professionele begeleiding. Ondanks dat Duitsland dichtbij is, valt het vies tegen hoe de Duitse gründlichkeit werkt. Het zorgt namelijk voor heel veel vertraging. Als de benodigde papieren eenmaal binnen zijn, komt er een ander probleem om de hoek kijken. Als er eindelijk progressie lijkt te zijn, krijgt Couzijn een ongeluk. Met alle gevolgen van dien.

