'Ik Vertrek' volgt het verhaal van Erik en Brigitte

Hotelmanager Erik (50) en zijn vrouw Brigitte (48) kopen een statig pand uit 1900 met een enorm lap grond. Met een slordige 100.000 euro willen ze vier luxe gastenkamers realiseren.

Waar Brigitte beren op de weg ziet, maakt Erik zich totaal geen zorgen. Maar dan blijkt de verbouwing moeilijker en groter dan verwacht. Erik en Brigitte klussen iedere dag twaalf uur en gunnen zichzelf geen moment rust. Na een half jaar lopen de twee op hun tandvlees en het eind is nog lang niet in zicht. Maar opgeven is geen optie.

'Ik Vertrek', zaterdag 23 april om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.