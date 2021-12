'Ik Vertrek' keert terug naar De Scheetjes

Kent u de Scheetjes nog? In 2015 lieten Hans en Karin huis en haard achter om een mini-adventure golfbaan te starten op Bonaire. De golfbaan is een groot succes en de Scheetjes worden al snel een bekend fenomeen op het eiland.

Zes jaar later is alles anders. Karin is halsoverkop teruggekomen naar Nederland. De Scheetjes zijn uit elkaar. Terwijl Karin een nieuw leven probeert op te bouwen, runt Hans in zijn eentje de golfbaan. Verder volgen de makers voor het eerst in de geschiedenis van 'Ik Vertrek' twee 'Ik Vertrek'-stellen die samen het avontuur aangaan.

'Ik Vertrek', donderdag 16 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.