'Ik Vertrek' gaat met Marcel en Roan mee naar Zuid-Frankrijk

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Marcel (54) en Roan (57) hebben hun leven goed voor elkaar, maar hebben één grote droom: een eigen chateau. En die hebben ze nu gevonden in Zuid-Frankrijk. Het pand staat al twaalf jaar leeg en afgelopen jaren is het gebruikt door krakers en andere louche types die er flink feest vierden. Het chateau moet een B&B worden met allerlei type themaweken. Dit gaan ze echter niet alleen doen. De vader van Roan, Pieter (80), gaat mee! Pieter is ondanks zijn leeftijd niet iemand die stil kan zitten. Met zijn drieën gaan ze het avontuur aan, maar al snel ontdekken ze dat het opknappen van zo’n chateau veel meer werk is dan ze dachten.

'Ik Vertrek', dinsdag 3 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.