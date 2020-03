Idealisme en een knagend geweten in '2Doc: When are you coming back, Kees?'

n 1987, vlak voor de eerste Intifada, maakte student Kees Schaap zijn allereerste film over een Palestijnse familie op de Westelijke Jordaanoever.

Met zijn film gaf hij hen de hoop dat hij hun lot positief zou kunnen beïnvloeden, maar die verwachting kon hij nooit waarmaken. En toen kwam plotseling een berichtje op zijn voicemail en besloot hij schoorvoetend terug te keren naar zijn oude vrienden van toen, samen met zijn zoon die ook films wil gaan maken. De '2Doc: When are you coming back, Kees?' wordt op woensdag 25 maart om 22.55 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO 2.

Zijn oude vrienden Adnan en Hisham zijn – net als hijzelf - al ver in de vijftig. Adnan heeft de strijd en de moed opgegeven. Hisham is nog steeds een activist, hoewel hij al lang niet meer gelooft in een goede afloop. Terwijl oude vriendschappen herleven bereidt de filmmaker zich voor op een ontmoeting met Oem Mohammed, Adnans moeder. Juist zij had haar hoop gevestigd op de film uit 1987, maar die film werd nooit uitgezonden. Heeft hij ze destijds te veel beloofd? Ondertussen heeft de familie als gevolg van de Israëlische bezetting al hun land verloren en worden ze geplaagd door onderlinge conflicten.

'When are you coming back, Kees?' is een gelaagde tragikomische film over verloren dromen, een knagend geweten en over het scheppen van verwachtingen die je niet kunt nakomen. Maar ook over zoons die worden opgezadeld met de idealen van hun vaders.

'When are you coming back, Kees?' is een coproductie van Episode One en BNNVARA.