Huub Stapel, The Kik en Erica Terpstra te gast bij 'Tijd voor MAX'

In de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart ontvangen Sybrand Niessen en Martine van Os bij 'Tijd voor MAX' weer actuele en spraakmakende gasten.

Komende week komen onder anderen Huub Stapel, The Kik en Erica Terpstra langs. 'Tijd voor MAX' is elke werkdag rond 17.10 uur te zien op NPO 1.

Op maandag 2 maart zit acteur Huub Stapel aan tafel. Zijn solovoorstelling 'Het Huwelijk' is wegens succes verlengd tot februari 2021. Dat wil zeggen dat nog veel meer mensen kennis kunnen nemen van Huubs observaties over het eeuwenoude instituut, waarbij hij zwaar leunt op persoonlijke ervaringen.

Journalist Gijs Groenteman maakte eerder al een podcast over Harry Bannink, de legendarische componist die liedjes schreef voor onder anderen Annie M.G. Schmidt. Inmiddels is deze podcast vertaald naar het theater, waar het publiek in De Grote Harry Bannink Podcast kennis kan maken met Banninks muzikale juweeltjes, ingeleid door Gijs Groenteman en uitgevoerd door zanger Frank Groothof en pianist Dick van der Stoep. Bij 'Tijd voor MAX' laten de heren op dinsdag 3 maart horen hoe dat klinkt.

Woensdag 4 maart is The Kik in de studio van 'Tijd voor MAX'. De band stond onlangs in de theaters met een tribute aan Boudewijn de Groot. Nu komen de heren, op hun pas verschenen album Jin, weer met nieuw eigen materiaal. Daar willen Sybrand en Martine uiteraard meer over weten én van horen.

Vanavond, vrijdag 28 februari, start het nieuwe seizoen van 'Erica op Reis'. Op donderdag 5 maart schuift MAX-coryfee Erica Terpstra aan bij Sybrand en Martine om te praten over haar nieuwe serie. In de keuken staat dan oudgediende van Heel Holland Bakt, Cas Wolters!

Komende week vinden in Brussel de eerste gesprekken plaats over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bij 'Tijd voor MAX' is vrijdag 6 maart politiek commentator Kees Boonman te gast, om het voorlopig resultaat daarvan toe te lichten.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.