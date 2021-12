Huub Stapel loopt 'Langs de Maas' door de Belgische Ardennen

Vrijdag zendt MAX aflevering 3 van 'Langs de Maas' uit. In het programma volgt Huub Stapel Europa's meest verrassende rivier: de Maas. Tijdens zijn reis laat hij de Maas in al haar facetten zien: van geschiedenis tot natuur, economie, couleur locale en cultuur.

Huub volgt de Maas door de Belgische Ardennen. Dit is het gebied van de staalindustrie. Vroeger bracht dit gebied grote rijkdom, maar nu oogt het vervallen. In Dinant ging in 1969 een bus vol Nederlandse toeristen te water. Huub ontmoet een duiker die bij deze ramp betrokken was. Vervolgens vaart Huub langs Île de Dave, een prachtig natuureiland in de Maas.

Interactieve kaart

Op de interactieve website MAXVandaag.nl/LangsdeMaas stippelt MAX een route uit langs de Maas, samen met de kijker! Want voor dit seizoen zijn we op zoek naar onontdekte parels, fijne herinneringen of prachtige foto’s van de Maas. Omroep MAX verzamelt de ervaringen en plaatst ze op de interactieve kaart. Zo creëert MAX een lange sliert van verhalen en herinneringen 'Langs de Maas'.

'Langs de Maas', vrijdag 3 december om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.