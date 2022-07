Humberto Tan zondag in eerste aflevering 'VPRO Zomergasten'

Presentator, schrijver en fotograaf Humberto Tan (Paramaribo, 1965) is op 24 juli de eerste gast in 'VPRO Zomergasten'.

Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond. Daarin onder meer fragmenten uit de documentaire 'The Velvet Queen' over de Franse fotograaf Vincent Munier die samen met schrijver en vriend Silvain Tesson op zoek gaat naar de sneeuwluipaard in de Himalaya. Verder de documentaire 'Strike a Pose' over de achtergronddansers van Madonna en een optreden uit 'America’s Got Talent'.

De keuzefilm van Humberto Tan is 'Philadelphia' (regie Jonathan Demme, 1993). De film met Denzel Washington en Tom Hanks wordt gezien als de eerste mainstreamfilm over aids. Hanks speelt een advocaat die wordt ontslagen bij een groot advocatenkantoor. Hij vermoedt dat zijn homoseksualiteit en zijn diagnose aids een rol spelen en klaagt met hulp van de homofobe advocaat Joe Miller (Washington) zijn bedrijf aan. Hanks kreeg een Oscar voor zijn rol, Bruce Springsteen kreeg er een voor de song Streets of Philadelphia.

Humberto Tan over 'Zomergasten': 'Ik ben een veelvraat op televisiegebied. Van 'Studio Sport' tot National Geographic en van 'Nieuwsuur' tot 'Het Perfecte Plaatje'. Mijn 'Zomergasten'-avond is uiteindelijk een weerslag van mijn karakter en een compendium van mijn interesses. Het zal gaan over het belang van rechtvaardigheid zoals mijn moeder me dat heeft geleerd. Maar ook over de kracht van natuur en over entertainment. En ik heb plannen met een paar Tik-Tok-fragmenten.'

Humberto Tan is een creatief multitalent. Hij heeft een eigen prime time talkshow op RTL en maakt wekelijks een radioshow voor AVROTROS. Daarnaast maakt hij podcasts, schrijft boeken en werkt als fotograaf. In 2020 werd hij voorzitter van de Commissie Mijnals die de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) gevraagd en ongevraagd adviseert over inclusiviteit en racisme.

Tan kwam eind jaren 60 met zijn moeder Hilly Axwijk, twee broers en een zus vanuit Suriname naar Nederland. Hij groeide op in de Amsterdamse Bijlmermeer waar zijn moeder maatschappelijk werker was en naam maakte als activist die zich inzette voor de emancipatie van Surinaams-Nederlandse vrouwen. Na zijn VWO-diploma studeerde Tan rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wilde advocaat, rechter of diplomaat worden, maar maakte tijdens zijn opleiding al zijn debuut op tv als tafelgast bij Sonja Barend.

Humberto Tan werd bekend bij het grote publiek toen hij in 1993 'NOS Studio Sport' ging presenteren en later ook het 'NOS Journaal'. In 2005 stapte hij over naar Talpa, dat niet veel later door RTL werd overgenomen. Daar presenteerde hij o.a. Eredivisievoetbal, 'RTL Boulevard' en nu het Champions League voetbal. In 2000 publiceerde hij het boek Het Surinaamse Legioen over Surinaamse voetballers in de eredivisie.

Vanaf 2013 krijgt Tan zijn eigen talkshow, 'RTL Late Night'. Hij wordt geprezen om zijn vakmanschap en zijn warme en menselijke benadering. Hij weet grote internationale sterren naar zich toe te trekken, zoals George Clooney, Ed Sheeran, Pharrell Williams en Coldplay. In 2015 wordt hij gekozen tot Omroepman van het Jaar en in 2014 en 2016 wint hij de Zilveren Televizier Ster voor beste presentator. In 2016 krijgt hij de Sonja Barend Award voor zijn gesprek met een vriendengroep die de terroristische aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan overleefde. De jury: 'Humberto zit op gevoel en niet op moraal, dat maakt hem heel sterk in een human interest-interview. Tan en zijn redactie creëerden een vertrouwelijke sfeer waarin die jongens zichzelf durfden te zijn – alsof er geen duizenden mensen meekeken. Dat is een gave.'

Vanaf 2015 dalen de kijkcijfers en in 2018 vervangt RTL Tan door Twan Huys. Toch zit hij niet stil. Hij presenteert publiekstrekkers als 'Holland's Got Talent', 'Dance, Dance Dance' en 'The Big Music Quiz'.

Humberto Tan schreef verschillende columnbundels en ook het kinderboek Pirouette in Paramaribo. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren ontwikkeld als fotograaf. In 2016 won hij het televisieprogramma 'Het Perfecte Plaatje'. Daarna fotografeerde hij onder meer Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh voor Het Rode Kruis. Momenteel werkt hij aan een boek met interviews en foto’s van honderdjarigen.

Humberto Tan heeft samen met Ineke Geenen drie kinderen: twee dochters en een zoon.

Over 'VPRO Zomergasten'

De zomerklassieker van de VPRO is gebaseerd op een even eenvoudig als vernieuwend idee dat in 1988 ontstond: als er in de zomer programma’s worden herhaald, vraag dan mensen met een verhaal om hun favoriete kijkavond samen te stellen en de fragmenten van hun keuze toe te lichten in een goed gesprek. De gesprekken, de fragmenten en de wisselwerking tussen gast en presentator leveren elk seizoen spraakmakende televisie op. 'VPRO Zomergasten' werd in 2014 bekroond met een ere Nipkowschijf. In september 2021 werd Janine Abbring genomineerd voor de Sonja Barend Award voor haar interview in 'VPRO Zomergasten' met schrijver Alfred Birney. In 2017 won ze die prijs voor haar interview met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

'VPRO Zomergasten', zondag 24 juli om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.