'Human Forever' en 'Het Doet Zo zeer', documentaires over dementie, exclusief bij Videoland

Dementie is iets waar helaas veel mensen mee te maken krijgen bij zichzelf of in hun omgeving. Bij 1 op de 5 Nederlanders wordt namelijk de diagnose Alzheimer gesteld. Naar aanleiding van Wereld Alzheimer Dag presenteert Videoland twee indrukwekkende documentaires over dementie.

Vanaf 21 september is de Gouden Kalf van het Publiek-winnaar ‘Human Forever’ te streamen bij Videoland. En daarnaast is ‘Het Doet zo zeer’, waarin Heleen van Royen de kijker meeneemt in een persoonlijk portret over haar moeder die lijdt aan deze ziekte, nu al te streamen.



Human Forever

In ‘Human Forever’ heeft de 24-jarige Teun Toebes een missie: de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Teun is zelf kerngezond en woont samen met dementerende mensen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Teun is nu 24, maar niet heel zijn leven lang... Nu wordt er nog geluisterd naar wat Teun wil, wat hij voelt en wat hij vindt. Hij is nog vrij om te zijn wie hij is en te gaan en staan waar hij wil, maar de kans dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn, is 1 op 5. Daarom gaat hij nu op zoek naar antwoorden voor later. Tijdens een reis rond de wereld onderzoekt hij samen met zijn goede vriend en filmmaker Jonathan de Jong hoe er in andere landen wordt omgegaan met dementie en wat men van elkaar kan leren om de toekomst te verbeteren. De documentaire is niet onopgemerkt gebleven en won dit jaar een Gouden Kalf van het Publiek Documentaire. Ook internationaal wordt deze documentaire geprezen. Zo noemt de Guardian het ‘groundbreaking’ en The Times prijst Teun voor zijn visie op de toekomst van de zorg.



Het Doet Zo Zeer

Heleen van Royen schetst in haar documentaire ‘Het Doet Zo Zeer’ een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Ruim een jaar lang volgde ze haar in alledaagse situaties en bezoeken aan artsen, zorginstellingen en klinieken. Ze bediende de camera grotendeels zelf en komt daardoor dichterbij dan ooit. In de documentaire komen moeilijke beslissingen over verhuizen en euthanasie aan bod, maar ook de kostbare momenten van samenzijn. Zelf noemt ze de documentaire een ode aan het leven.



‘Human Forever’ is vanaf 21 september te streamen bij Videoland en is geproduceerd door SUPER7EVEN Productions. ‘Het Doet Zo Zeer’, gemaakt en geregisseerd door Heleen van Royen en geproduceerd door TVBV, is nu al te streamen.