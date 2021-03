'Hollandse Pot' over pakjes en zakjes

Foto: 24Kitchen - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Hoe koken we, vers of juist liever uit pakjes om tijd te besparen, en is dat ook werkelijk zo? Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk jongeren vaak met pakjes en zakjes koken.

Deze worden wel steeds vaker ingewisseld voor verspakketten. In aflevering 4 bezoekt Janny de Couscousbar waar ze het verschil ontdekt tussen couscous uit een pakje en couscous gemaakt op traditionele manier. Spoiler: een verschil van dag en nacht. Eet Janny bij 2 studentes Pad Thai uit een zakje en ontmoet Janny smaakprofessor Peter Klosse die haar vertelt wat er precies in pakjes en zakjes zit.

'Hollandse Pot', maandag 15 maart om 22.00 uur op 24Kitchen.