Het verhaal van Wim woensdag in 'DNA Onbekend'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2022

Wim is als baby afgestaan door zijn biologische moeder. Zijn zoon Brian is al jaren op zoek naar meer informatie over de achtergrond van Wim. Hij denkt nu te weten wie de vader van Wim - en dus zijn opa - is.

Zou hij inderdaad op het juiste spoor zijn? En het verhaal van Sylvia. Zij groeide op zonder vader. Na lang aandringen vertelde haar moeder haar dat ene Johannes haar vader zou zijn. Deze Johannes is helaas overleden, maar heeft nog wel een dochter gekregen: Wilma. Zouden Sylvia en zij halfzussen zijn?

'DNA Onbekend', woensdag 20 september om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.