Het verhaal van Peter dinsdag in 'DNA Onbekend'

Foto: © AVROTROS 2020

Peter weet van jongs af aan dat hij geadopteerd is. In 2001 ontmoet hij zijn biologische moeder Gerda. Gerda vertelt aan Peter dat zij op haar 17e zwanger is geraakt. Zij kwam uit een streng katholiek gezin en het was een schande dat ze zwanger was op die leeftijd en ongehuwd.