Het verhaal van Miranda in tweede aflevering 'Serenade van Stef'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op vrijdag 13 november is de tweede aflevering van 'Serenade van Stef' te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds. Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden.

Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Miranda was altijd bezig met het welzijn van de ander. En zelfs nu, tijdens de laatste fase van haar leven, bekommert zij zich om haar naasten, zoals haar vader en haar man Ruud. Na drie lange jaren van een leven met kanker, is nu het einde voor Miranda nabij. Het hospice waarin ze sinds kort verblijft geeft haar op een bijzondere manier heel veel rust. In deze aflevering laat ze Stef toe in de 'bonustijd' die haar rest. 'Alles gaat nu alleen nog maar over loslaten', aldus Miranda.

'Serenade van Stef', vrijdag 13 november bij KRO-NCRV op 16.35 uur op NPO 1.