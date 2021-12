Het thuisgevoel van monnik Jos in vierde aflevering van 'Serenade van Stef'

In de vierde en tevens laatste aflevering van de serie 'Serenade van Stef' van KRO-NCRV en Kansfonds bezoekt zanger/tekstschrijver Stef Bos monnik Jos op Schiermonnikoog. Volgens Jos kom je pas echt thuis, als je thuiskomt in jezelf.

Stef stapt van de boot op een stil en winderig Schiermonnikoog. Sinds kort heeft dit eiland een nieuwe bewoner: de 60-jarige monnik Jos. Hij heeft gekozen voor een leven in stilte en afzondering en het eiland leent zich daar volgens hem uitstekend voor: 'Hier ligt een grens tussen de wereld van de natuur en de gemaakte wereld van de mens. Op die grens ben ik thuis.'

De monnik en de zanger trekken samen een dag op. Na het gezamenlijke ochtendgebed vertelt Jos hem: 'Thuis is voor mij niet iets fysieks op deze aarde. Thuis is voor mij daar waar ik werkelijk kan zijn wie ik ben, daar waar ik mijn diepste hartstocht kan leven.' De twee mannen mogen dan even oud zijn, ze leiden ieder een totaal ander bestaan. Het bezoek aan het Waddeneiland zet Stef aan tot denken en het schrijven van een lied. Zou hij ook zo kunnen leven?

'Serenade van Stef', vrijdag 17 december om 16.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.