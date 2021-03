'Het slotapplaus voor mijn moeder LIESBETH LIST' bij MAX

Op 25 maart 2020 overlijdt zangeres en actrice Liesbeth List tijdens de eerste lockdown. Corona verhindert de grootse uitvaart die haar dochter, Elisah Baijens, haar had willen geven. Een uitvaart waar alle fans, vrienden en bekenden van Liesbeth haar de laatste eer hadden kunnen bewijzen.

Gedwongen door de situatie wordt Liesbeth in zeer kleine kring gecremeerd in de hoop dat Elisah haar moeder later alsnog het grootse afscheid kan geven. In haar zoektocht naar de mogelijkheden voor zo’n afscheid spreekt Elisah vakgenoten, fans en vrienden van haar moeder en herdenken en herinneren ze haar.

Thuis in de opnamestudio van haar echtgenoot neemt Elisah het nummer Vanaf vandaag op, speciaal voor haar moeder. Daar staat op dat moment ook de kist waar, in de dagen na het overlijden van Liesbeth vrienden langskomen voor een intiem afscheid.

Elisah reist naar Vlieland waar haar moeder, na haar terugkeer uit Nederlands Indië, onderdak vond bij een pleeggezin en opgroeide. Elisah brengt tijdens haar jeugd samen met haar ouders ook vele vakanties door op het Waddeneiland. Hier ontmoet ze tekstschrijver Han Kooreneef die veel met Liesbeth samenwerkte. Samen bezoeken ze het graf van Liesbeth haar pleegouders. Daarna strooien ze een deel van de as van Liesbeth uit over de Waddenzee.

Elisah heeft verder bijzondere ontmoetingen met Tom Egbers, Typhoon, Frank Boeijen en Albert Verlinde met wie ze praat over wat Liesbeth voor hen betekent heeft. Bij kunstenares Ria Nijhof maakt Elisah samen met haar dochter de urn voor haar moeder en in Amsterdam spreekt Elisah ook met fans Daan Bartels en zijn partner Remco die een bijzondere vriendschap hadden met Liesbeth. Samen halen ze dierbare herinneringen op.

Lukt het Elisah om in maart wel de uitvaart te laten plaatsvinden zoals gehoopt, met veel mensen erbij? Of moet Elisah accepteren dat dat niet mogelijk is in deze tijd?

'Het slotapplaus voor mijn moeder LIESBETH LIST', vrijdag 19 maart om 19.50 uur op NPO 2.