'Het Museum van Nederland' ontvangt jongste draaiorgelman

Als we Nederland zouden moeten vatten in n tentoonstelling, wat moet daar dan te zien zijn? Onder leiding van presentatoren Dione de Graaff en Diederik Ebbinge selecteert een team van experts voorwerpen die iets vertellen over onze geschiedenis, cultuur, volksaard, tradities en gebruiken.

In de tweede aflevering van 'Het Museum van Nederland' ontvangen Dione de Graaff en Diederik Ebbinge de jongste draaiorgelman van Nederland. Verder bespreekt expert Peter van Duinen een uniek object uit de Tweede Wereldoorlog. En Margriet Schavemaker ontmoet een Dolle Mina van het eerste uur.

'Museum van Nederland', woensdag 23 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO .