'Het Mooiste Meisje van de Klas' is terug!

Het Mooiste Meisje van de Klas op tv

De jonge Dominique is makkelijk in een hokje te plaatsen. Haar roze kamer hangt vol met posters van straaljagers en ze heeft een fascinatie voor de film 'Top Gun'.

De jonge Dominique is makkelijk in een hokje te plaatsen. Haar roze kamer hangt vol met posters van straaljagers en ze heeft een fascinatie voor de film 'Top Gun'.

Wanneer de veertienjarige Wendy voor het eerst op een surfplank stapt, is ze meteen verkocht. Het is het begin van een surfcarrière, die haar over de hele wereld brengt.