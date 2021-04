'Het Mooiste Meisje van de Klas': Annemiek Hoes

Als je Annemiek Hoes, het mooiste meisje van de klas, zou moeten omschrijven dan hoor je bij velen hetzelfde: sterk, avontuurlijk en vrijheid. Met deze eigenschappen trekt Annemiek de wijde wereld in.

Als succesvol DJ maakt ze furore. Van Miami tot Ibiza en van Mykonos tot Tel Aviv. Maar haar vrijbuitersleven kent ook zo zijn keerzijde. Ze staat er vaak alleen voor en zit nog vaker zonder geld. Na vele omzwervingen over de wereld, heeft Annemiek haar plekje nu gevonden op Bonaire. In 2019 krijgt Annemiek een ernstig auto-ongeluk en raakt in coma. Ze kruipt door het oog van de naald. 3 maanden lang ligt ze in een Colombiaans ziekenhuis. Dit ongeluk heeft haar kijk op het leven veranderd.

