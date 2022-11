Het menu van National Geographic voor november

Egypte is de schatkamer van de rijkste archeologische vondsten op aarde. In deze serie volgen onze camera's professionele archeologen een heel seizoen lang op de frontlinie van Egypte.

Kruipend onder piramides, worden lang verloren graven blootgelegd en 3000 jaar oude mummies opgegraven. De beste archeologen ter wereld wagen zich om de geheimen van deze oude beschaving te ontrafelen.

'Lost Treasures of Egypt', vanaf 7 november elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

DRAIN THE OCEANS S5A

'Drain The Oceans' combineert verkenningen in de oceaan met innovatieve visualisaties en onthult verborgen bewijzen van verbazingwekkende mysteries. Geen 'valse impressies' maar wat werkelijk onder water te vinden is. Voor het vijfde seizoen omarmt de serie een nieuwe aangrijpende stijl, waarbij alle verhalen verteld worden vanuit het oogpunt van de ontdekkingsreizigers en archeologen, waardoor de kijkers meegenomen worden in hun belevingswereld.

Vanaf 20 november, elke zondag om 22.00 uur op National Geographic.