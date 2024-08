Lange tijd is er voor de gedeelde Nederlandse en Indonesische geschiedenis weinig aandacht geweest. Terwijl veel Nederlandse kinderen op een bepaalde manier een band hebben met IndonesiŽ. Het is hun geschiedenis.

Op 14 augustus besteedt 'Het Klokhuis' speciale aandacht aan Indonesië in de tijd rondom de Tweede Wereldoorlog.

De relatie tussen Nederland en Indonesië is ingewikkeld. Honderden jaren bezette Nederland het gebied dat we nu kennen als Indonesië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de voormalige Nederlandse kolonie bezet door Japan. Twee dagen na de capitulatie van Japan, op 17 augustus 1945, riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. Maar de Nederlandse regering wilde de controle over het gebied behouden, met een nieuwe oorlog als gevolg. Pas op 27 december 1949 werd de Indonesische onafhankelijkheid door Nederland erkend. Daarna duurde het tot 15 augustus 2005, meer dan 50 jaar later, voordat de Nederlandse overheid 17 augustus 1945 als de echte datum van de Indonesische onafhankelijkheid is gaan erkennen.

In de afgelopen jaren wordt er steeds meer verteld over de gedeelde geschiedenis vanuit Indonesisch perspectief, ook op de herdenkingen in augustus. Hoog tijd dat Het Klokhuis kinderen uitlegt wat er gebeurd is tussen Nederland en Indonesië en waarom we daar nu bij stilstaan. Het Klokhuis maakt elk jaar een speciale aflevering over de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar gaat deze aflevering over wat er in die periode gebeurde in Indonesië.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Comité 4 en 5 mei.

'Het Klokhuis' over Indonesië en de Tweede Wereldoorlog is op 14 augustus om 18.45 te zien op NPO Zapp.

Later dit jaar volgen nog afleveringen over Indonesië en de Molukse gemeenschap in Nederland.