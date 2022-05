'Het Klokhuis' over dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op woensdag 4 mei besteedt 'Het Klokhuis' (NTR) in een speciale aflevering aandacht aan dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Janouk bij monument voor de Nederlandse dwangarbeiders in WO II, gemaakt door kunstenaar John Brandon

Co (97) en Wim (96) zijn nog geen achttien jaar als ze aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verplicht moeten gaan werken voor de nazi's in Duitsland. En zij waren niet de enigen. Het ging in totaal om meer dan een half miljoen mannen. Ze bleven vaak jaren weg en konden moeilijk contact hebben met hun familie. Vaak moesten ze zwaar werk doen, bijvoorbeeld in fabrieken waar wapens werden gemaakt. Sommigen hadden geluk en konden wat lichter werk doen in een bakkerij of boerderij. Wim en Co vertellen aan Janouk hoe zij deze dwangarbeid als jonge jongen hebben beleefd.

'Het Klokhuis over Dwangarbeid', woensdag 4 mei om 18.40 uur bij de NTR op NPO Zapp.