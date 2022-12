'Het Kerst Muziekgala 2022' maandag op NPO 1

Het is weer tijd voor het jaarlijkse 'Kerst Muziekgala'! Jonge muzikale talenten brengen samen met bekende artiesten als Edsilia Rombley, Karsu, Kris Kross Amsterdam en OG3NE de mooiste, meest sfeervolle en geliefde kersthits ten gehore.

Samen vieren zij hoe leuk muziek maken is. Speciale gast is de erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas: Koningin Máxima! Het gala wordt gepresenteerd door Romy Monteiro en Buddy Vedder.

Karsu wordt begeleid op de piano door Andy (11 jaar) en zij vertolken Why Couldn’t It Be Christmas Every Day? Edsilia Rombley wordt begeleid door trompettisten Warre (14 jaar) en Bo Floor van de band Jungle by Night en zij brengen Joy To The World ten gehore. Kris Kross Amsterdam treedt samen met Julia (12 jaar) en Thomas (12 jaar) op. Zij zingen de kerstversie van hun hit Adrenaline. OG3NE zingt Where Are You Christmas en wordt daarbij ondersteund door balletdanser Valerio (15 jaar).

In deze spetterende kerstshow verschijnt dit jaar ook weer de Grootste Schoolband van Nederland. Deze schoolband wordt gevormd door verschillende basisschoolklassen uit heel Nederland, aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Samen treden zij op met het nummer Muziek Is Van Ons. Een ensemble van het Jeugdorkest Nederland zorgt voor de muzikale omlijsting.

AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere ook met programma’s als het 'Junior Songfestival' en het 'Kinderprinsengrachtconcert'.

'Het Kerst Muziekgala 2022', maandag 26 december om 21.10 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.