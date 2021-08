Het is Vaderdag in 'Een Huis Vol'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Het is Vaderdag in huize Buddenbruck, een uitgelezen moment om vader Rob eens even flink in het zonnetje te zetten. Thaila bereid met de kinderen een heerlijk ontbijt op bed voor, maar dit gaat niet helemaal van een leien dakje...