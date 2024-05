Twintig jaar geleden volgde heel Nederland Frans Bauer, zijn Maris, hun twee jonge zoons en zijn prille carrière. Hoe gaat het er nu, 20 jaar later, aan toe?

Nu de vier jongens inmiddels jong-volwassen zijn en Frans als zanger alles heeft bereikt waar hij van droomde?

Het is een belangrijke dag voor Frans junior. Hij volgt een horecaopleiding en heeft kookexamen. Zijn ouders, oma en buurman komen langs om te proeven. Niet alles loopt van een leien dakje, maar zijn gasten genieten uiteindelijk van een heerlijke maaltijd. Het smaakt Frans senior zelfs zo goed dat hij zijn dieet maar even vergeet. Wekenlang heeft Frans van alles geprobeerd: sporten, een modderpak, gezond eten en het moment van de waarheid is: ten overstaan van het hele gezin moet hij op de weegschaal. Is het hem gelukt?

'De Bauers - 20 jaar later', donderdag 30 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.