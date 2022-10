Het geheime leven van Dianne Tonies in BNNVARA documentaire 'Schijnstudent'

Het was haar grote droom: arts worden. Dianne Tonies begon in 2013 vol goede moed aan haar studie geneeskunde in Leiden. Maar op 15 januari 2020, de dag dat ze haar diploma zou ophalen, beroofde Dianne zichzelf van het leven.

Pas op dat moment bleek Dianne al zes jaar lang een schijnstudent te zijn. Het was haar gelukt om iedereen in haar omgeving te laten geloven dat ze succesvol geneeskunde studeerde terwijl ze in werkelijkheid al na één jaar van de studie was gestopt. In de zes jaren die volgde leefde Dianne in een eenzame en loodzware leugen en hield ze de schijn tot het bittere einde vol.

Dianne liet niks achter, geen afscheidsbrief, geen notitie, niks. Haar ouders en drie zussen bleven verbijsterd achter. Hoe hebben ze het kunnen missen? Waarom heeft ze gedacht dat ze niet bij haar familie terecht kon? En hoe heeft ze al die jaren doorgebracht? Zus Rachel gaat op zoek naar antwoorden op vragen die de plotselinge dood van haar zus met zich meebrengen. Ze spreekt met vrienden, studiegenoten, maar duikt ook in de digitale nalatenschap van haar zus. De film toont het intense gemis na het verlies van een dierbare, en hoe ieder in zijn eigen rouwproces streeft naar afsluiting. En het laat op een pijnlijk intense manier zien hoe een ogenschijnlijk kansrijk leven kan bezwijken onder de druk van het presteren.

Niemand in Dianne’s omgeving heeft in die zes jaar doorgehad dat ze eigenlijk helemaal geen student was. ’s Ochtends vertrok ze op haar fiets naar school voor een hoorcollege, en zat op haar kamer om te leren voor tentamens. Dat dit alles een schijnvertoning was, hebben zelfs haar huisgenoten nooit opgemerkt. ‘Ze was gewoon erg op zichzelf’. Het klinkt uitzonderlijk en onverklaarbaar, maar toch is Dianne’s situatie niet uniek. Het fenomeen ‘pretend student’, waarbij jonge mensen zich steeds dieper ingraven met leugens om de omgeving te laten geloven dat ze succesvol studeren, komt steeds vaker voor. Waarom kiezen deze jonge mensen voor ‘alles behalve de waarheid’? Is het de druk om te presteren, en komt die druk vanuit de maatschappij of vanuit vrienden en familie? Wat zorgt ervoor dat Dianne, en elke andere ‘pretend student’, ervoor kiest om de werkelijkheid te verbergen, zelfs als je daarmee iedereen van je vervreemd?

'2Doc: Schijnstudent' is een coproductie van BNNVARA en Nozem Films.

'2Doc: Schijnstudent', dinsdag 18 oktober om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.