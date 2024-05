'Het Geheim van de Meester' bezoekt de dochter van Armand Baag

Een team van topexperts gaat de ultieme uitdaging aan: het reconstrueren van de meest uiteenlopende Nederlandse meesterwerken. Hierbij zetten de experts alles op alles om precies te doen wat de meester deed.

Het team bestaat uit schilder en onderzoeker Lisa Wiersma, materiaaldeskundige Joris Dik, restaurator Michel van de Laar en materiaaldeskundige Thijs Hagendijk.

De Surinaamse schilder Armand Baag beeldde zichzelf en zijn gezin in 1989 af op een kleurrijk en intens portret. In de jaren 70 had hij een atelier in de Amsterdamse Jordaan. Michel krijgt de unieke mogelijkheid om de dochter van Baag te bezoeken net als Baags afgebeelde halfzus Joyce. Lisa ontdekt waarom Baag uitblinkt in het weergeven van donkere huid, hij blijkt er zelfs beter in dan Rembrandt. Thijs verdiept zich in de symboliek van het schilderij en Joris doet het allereerste technische onderzoek op dit moderne schilderij.

'Het Geheim van de Meester', woensdag 29 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.