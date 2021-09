Het einde van de reis nadert in 'We Zijn er Bijna!'

Foto: Omroep MAX - © Nico Kroon 2019

De groep is in Hellevoetsluis en vertrekt naar de eindbestemming: een camping in Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg naar Groede stoppen de meeste deelnemers bij Neeltje Jans voor een bezoek aan de waterkering, waar in een 3D-animatie het verhaal van de watersnoodramp uit 1953 tot leven komt.