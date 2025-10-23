'Het Debat van het Midden' vrijdag in 'Café Kockelmann'

'Pano' onderzoekt: Tussen hoop en wanhoop
De vrijdagavond voor de Tweede Kamerverkiezingen presenteert Omroep WNL in 'Café Kockelmann' 'Het Debat van het Midden': een debat met lijsttrekkers van drie partijen die, nu en in het verleden, vaak regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen.

Het gaat om Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA, Henri Bontenbal van het CDA en Dilan Yesilgöz van de VVD. 


De lijsttrekkers gaan onder leiding van Sven Kockelmann met elkaar in debat over de verschillen, maar vooral ook over de overeenkomsten tussen de partijen. Niet hard tegen hard, maar zoeken naar de samenwerking. Met op de achtergrond de vraag: hoe blijft Nederland bestuurbaar? Omroep WNL vindt 'Het Debat van het Midden' een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod aan debatten, juist omdat hier potentiële regeringsdeelnemers met elkaar in debat gaan.

De drie partijen zijn kort na de val van het kabinet uitgenodigd voor het debat. De keuze viel op CDA, VVD en PvdA, omdat zij op dat moment de drie grootste partijen waren met langjarige bestuurservaring en een grote kans op een plek in de regering. De peiling van Maurice de Hond van 3 oktober is nog naast deze uitnodiging gelegd om te kijken of er inmiddels partijen met bestuurservaring uit het midden groter peilden dan de oorspronkelijke drie deelnemers.  

'Het Debat van het Midden' wordt rechtstreeks uitgezonden op vrijdagavond 24 oktober rond 22.15 uur bij Omroep WNL op NPO 2.


Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/
Meer artikels over Omroep WNL
