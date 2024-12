'Het beste van...de zero's' nieuw op NPO 3

Verschillende gasten, zoals Paul Rabbering, Roos Schlikker en Tangarine, vertellen hun herinneringen aan de zero's. Ze kijken naar de grootste trends, de vetste hits en verschillende tv-shows.

Zo was de plastuit een belangrijke nieuwe uitvinding en de wekelijkse show van De Lama’s een grote tv-hit. In 2000 brak Jody Bernal door met zijn monsterhit Que Si, Que No. De bekende Nederlanders in de studio zingen natuurlijk mee met deze zomerhit en vertellen wat zij deden in deze hete zomer.

'Het beste van...de zero's', woensdag 4 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.