Heilig Bloedprocessie Brugge 2022 bij MAX

Elk jaar trekt de ruim zevenhonderd jaar oude Heilig Bloedprocessie door de straten van Brugge. Hierbij wordt gezongen, gemusiceerd, gedanst en geacteerd. De registratie van deze processie zendt MAX op zondag 5 juni uit om 18.05 uur op NPO 1. De presentatie is in handen van Jan Slagter.

Samen met William De Groote, lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed, neemt hij de kijker mee in deze bijzondere traditie.

Bij de Heilig Bloedprocessie, die jaarlijks op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart plaatsvindt, zingen, musiceren, dansen en acteren ruim zeventienhonderd deelnemers in verschillende groepen. Bijbelse verhalen vormen de basis, waarbij de herinnering aan het lijden van Jezus Christus centraal staat. De processie, die herinnert aan de Bourgondische tijd, is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof. Sindsdien maakt ze deel uit van de rijke geschiedenis van de stad Brugge.

Jan Slagter: 'Ik heb jaren in Brugge gewoond en ervaren met hoeveel trots de stad en de inwoners van Brugge zijn verbonden met deze processie. Het is een heel indrukwekkend evenement dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar het is niet alleen de mooiste dag voor de Bruggelingen. Elk jaar trekt de processie tienduizenden toeschouwers.'

Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. En in het laatste deel begeleiden de leden van De Brugse Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

MAX doet dit jaar voor het eerst verslag van het bijzondere spektakel, dat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed) staat.

'Heilig Bloedprocessie Brugge 2022', zondag 5 juni om 18.05 uur bij MAX op NPO 1.