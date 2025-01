Heftig steekincident vrijdag in 'Blauw'

Docuserie. Agenten, ieder met hun eigen specialisme, laten vanaf de frontlinie zien wat dit beroep ťcht met hen doet. Naast de spannende en uitdagende kanten van hun werk staan de persoonlijke verhalen en emoties centraal van de agenten die elke dag opnieuw hun uniform aantrekken.

Tijdens een training herbeleeft David een heftig steekincident waar hij als eerste ter plaatse was. Ondertussen mogen Sanne en Jip voor het eerst schieten. Ze ervaren hoe het voelt om een wapen in handen te hebben. Suzanne laat zien dat haar mond haar beste wapen is.

'Blauw', vrijdag 17 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.