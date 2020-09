Hartenkreet uit de zorg in 'Kruispunt'

Nog nauwelijks bekomen van de coronacrisis, maken artsen en verpleegkundigen in Nederland zich alweer op voor een mogelijke tweede golf.

Het aantal besmettingen loopt op en deskundigen waarschuwen: als het zo doorgaat komt die er, mogelijk al in september. Kruispunt volgt zorgmedewerkers die na de vakantie hun werk weer oppakken. Zijn ze klaar voor een tweede golf? IC-verpleegkundige Mirjam Kok: 'Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet: als die tweede golf er komt dan zetten we onze schouders er toch weer onder. Je laat patiënten niet in de steek.' Wat het moeilijk maakt is dat ze dit keer wel weet wat haar te wachten staat: 'Vooral het feit dat patiënten niet of nauwelijks bezoek mochten hebben vond ik onverteerbaar, ik hoop dat we daar een volgende keer iets op verzinnen want dit kun je mensen niet aandoen.'

Intussen maakt de zorg zich ook op voor een actieweek, begin september. Want het applaus moet nu eindelijk worden omgezet in klinkende munt. Natuurlijk, ze kregen in juni een bonus, maar een wetsvoorstel om zorgmedewerkers structureel beter te belonen werd tot drie keer toe afgestemd door de coalitiepartijen. Verpleegkundige en FNV-kaderlid Marjan Lommerse: 'Dat voelde als een trap na. In maart klapte iedereen zich de handen nog stuk voor ons en werd er wáár maar kon verteld hoe cruciaal onze beroepsgroep was.' Ze schreef een open brief aan premier Mark Rutte die eindigde met de bittere nasmaak die de stemmingen bij haar nalieten: 'Er is maar één gedachte die bij mij bovenkomt: de zorg is er altijd voor jullie, maar jullie zijn er nooit voor de zorg.' 'Kruispunt' volgt Marjan naar Den Haag, waar ze een nieuwe hartenkreet voor de politiek naar het Binnenhof brengt.

Voor wijkverpleegkundige Justin Lans liepen werk en privé tijdens de coronacrisis volledig door elkaar heen, zeker omdat zijn vrouw ook in de zorg zit. De vele overuren en de angst zelf besmet te raken maakten het werk zwaar en Justin is nog steeds heel moe. Waardering van cliënten en ook van zijn manager is er zeker, maar als het over de politiek gaat voelt hij zich absoluut niet gewaardeerd: 'Je kunt wel zeggen dat ze misbruik maken van een zorghart. Ik zou begin september zeker mee willen doen met de acties, hoewel staken is voor ons altijd lastig is. Zeker omdat er een personeelstekort is. Ik vraag me af of ze in het torentje weten wat er echt speelt, ik zou ze graag willen uitnodigen eens een route met mij mee te lopen!'

'Kruispunt', maandag 7 september om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.