Harry Sacksioni & Javier Rameix zondag in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt gitarist Harry Sacksioni, pianist Javier Rameix, zangeres Niki Jacobs, harpist Inge van Grinsven, violist Noa Wildschut, pianist Yoram Ish-Hurwitz, harmoniumspeler Dirk Luijmes, altviolist Ro Kraus, trompettist Ruud Breuls, cellist Emile Visser en accordeonist Peter van Os.

Meestergitarist Harry Sacksioni staat 50 jaar op het concertpodium. Natuurlijk had de 70-jarige gitarist op tournee willen gaan, maar door de gedwongen coronapauze heeft hij tijd gehad om een oud plan te realiseren: een boek schrijven vol anekdotes over zijn rijke carrière. Die horen verhalen horen we graag, en natuurlijk speelt Harry een van zijn allermooiste stukken: Meta Sequoia.

De jonge Venezolaanse pianist Javier Rameix maakt deze weken furore met virtuoze muziek uit Zuid-Amerika. Hij heeft een cd opgenomen met muziek van Ginastera en Villa-Lobos, en kreeg al volop aandacht op Radio4. We maken ons op voor spectaculair muzikaal vuurwerk!

Op de dag van de Nationale Holocaust Herdenking schenkt Paul aandacht aan een bijzonder project. Zangeres Niki Jacobs heeft de Mauthausen Liederencyclus van de Griekse componist Mikis Theodorakis op cd gezet. Niki zingt de liederen in een Jiddische vertaling en wordt begeleid door een typisch Jiddish ensemble van trompet, altviool, cello, gitaar en accordeon. Muziek die de gruwelen in het concentratiekamp bezingt, maar ook de hoop op het overwinnen van het kwaad.

Floris Kortie duikt in de ontstaansgeschiedenis van een van de allerpopulairste stukken uit de klassieke muziek. We verklappen nog niet welk, maar het stuk wordt gespeeld door een top-gelegenheids-trio van violist Noa Wildschut, pianist Yoram Ish-Hurwitz en Dirk Luijmes op harmonium.

Pauls Jonge Held is de 20-jarige harpist Inge van Grinsven. Ze begon op haar 9de met harp spelen en is inmiddels op meerdere internationale harp-concoursen in de prijzen gevallen. In 'Podium Witteman' speelt ze de romantische Étude de Concert van Felix Godefroid.

'Podium Witteman Extra' vertoont de registratie van Gitaarjongens in Carré, uit 2013. Henny Vrienten geeft een concert met beroemde gitaarcollega’s, waaronder George Kooymans, Jan Akkerman en Harry Sacksioni. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 31 januari van 18.20 tot 19.20 uur bij de NTR op NPO 2.