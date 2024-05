Hans van Breukelen in 'Andere Tijden Sport' openhartig over pestgedrag bij EK 1980

'Ik heb echt wel eens 's avonds in mijn bedje gelegen met het idee: nou als we naar huis moeten, dan vind ik het helemaal niet erg.'

Dat zegt oud-topkeeper Hans van Breukelen over het EK 1980 in de eerste aflevering van een nieuwe reeks van 'Andere Tijden Sport' (NOS/NTR). Van Breukelen (spotnaam in de selectie: Kareltje – vanwege zijn omgang met Karel Jansen van de voetbalvakbond VVCS) is openhartig over het pestgedrag waar hij mee te maken kreeg: 'Ik was Kip 10. Dat houdt in: in de volgorde van 1 tot en met 10 ben jij de laatste en die andere negen staan alleen maar op je te pikken.'

Als jongeling en derde keeper was Van Breukelen een makkelijk slachtoffer van sommige oudere spelers, onder wie René van de Kerkhof, die ook in de uitzending aan het woord komt. Het was onderdeel van de voetbalcultuur.

René van de Kerkhof: 'Zo werden wij vroeger ook gepest door de grote jongens. Ik weet nog de eerste dag bij het Nederlands elftal in 1974. Ik kwam naar beneden gelopen en daar zaten Krol, Van Hanegem, Suurbier, er was één stoel vrij en toen zei Wim Suurbier tegen me: Ja maar luister eens, daar zit Cruijff.'

Van de Kerkhof keek eens demonstratief rond en zei 'Ik zie geen Cruijff, ik ga hier zitten, klaar. En toen kwam Johan, hij zag dat ik daar zat en hij ging gewoon ergens anders zitten. Maar loop je weg, dan ben je de lul.'

Soort van overleven

Het EK van 1980, gehouden in Italië, liep uit op een grote mislukking voor Oranje. De selectie was overtraind door bondscoach (en oud-militair) Jan Zwartkruis en veel spelers waren meer met transfers bezig dan met het toernooi. Van Breukelen mocht dus inderdaad snel naar huis. Toch kijkt hij niet uitsluitend negatief terug op zijn eerste toernooi voor Oranje. 'Het is voor mij een soort van overleven geweest, maar waar ik ook op het gebied van mentale weerbaarheid ongelooflijk veel aan gehad heb.'

Held van '88

Van de selectie van 1980 is er acht jaar later in Duitsland nog maar eentje over: Hans van Breukelen. De man die gepest werd in 1980, groeit uit tot held bij het EK ’88: Van Breukelen, dan eerste keeper, stopt in de finale een penalty en Oranje pakt de titel.

'Andere Tijden Sport: Het vergeten EK van 1980', zondag 26 mei om 22.25 op NPO 1.

Na deze aflevering volgen nog vijf afleveringen, eentje gewijd aan de broers Koeman die o.a. teruggaan naar München waar in 1988 de EK-finale werd gespeeld en in juli vier afleveringen in aanloop naar de Olympische Spelen.