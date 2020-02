Hans Haffmans in gesprek met Reinbert de Leeuw op NPO 2 extra

Vorige week vrijdag overleed dirigent, pianist en componist Reinbert de Leeuw. In oktober 2017 bezocht NTR-presentator Hans Haffmans De Leeuw in zijn appartement in Amsterdam.

Hij bereidde zich op dat moment voor op een uitvoering van de Johannes Passion van Bach, voor hem ongebruikelijk repertoire. Een bevlogen gesprek, waarbij het hele leven van De Leeuw langskomt, geïllustreerd met fragmenten uit zijn carrière van bijna zestig jaar.

Regisseur Joost Honselaar maakte een film van deze ontmoeting, die op zondag 23 februari te zien is op NPO 2 extra.

'Hans Haffmans in gesprek met Reinbert de Leeuw', zondag 23 februari om 12.00 uur op NPO 2 extra.