Hans Dulfer is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Hans Dulfer (85) neemt plaats in de kappersstoel van Eus. Hij staat sinds 1955 op het podium en met zijn tomeloze energie blijft hij de Nederlandse jazz-podia beklimmen.

In gesprek met Eus praat hij over zijn muziek, vernieuwing, onafhankelijkheid en zijn veelzijdige carrière: saxofonist, autoverkoper, Paradiso-directeur, mede-oprichter van het BIM-huis, platenbaas, radiopresentator en columnist. Ook zijn dwarse mening en ‘Koning van de ingezonden brief’-status komen voorbij. Dochter Candy: 'Zijn muziek is zoals hijzelf: brutaal, eclectisch, recht door zee, maar ook warm met een grote dosis humor en zelfspot.'

'De Geknipte Gast', vrijdag 21 maart om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.