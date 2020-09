'Grote Vragen': hoe ziet de kern van de aarde eruit?

Hoe ziet de binnenkant van de aarde er eigenlijk uit? Aardwetenschapper en universitair hoofddocent Arwen Deuss probeert, via seismische golven veroorzaakt door aardbevingen, de binnenkant van de aarde te visualiseren.

Samen met wetenschapsjournalist en presentator Rob van Hattum gaat Deuss naar de Vesuvius in Italië en het Étang de Les waar de aardmantel naar boven komt. Ze reizen ook naar Denemarken op zoek naar de verborgen oude seismograaf van Inge Lehmann, haar grote inspiratiebron. In Toulouse ontmoet Deus Philippe Lognonné, de wetenschapper die de binnenkant van Mars in kaart probeert te brengen. Zijn er parallellen met onze aarde?

Regie: Stephane Kaas

'Grote Vragen' is (mede) mogelijk gemaakt door de Vereniging van Universiteiten.

'Grote Vragen', donderdag 17 september om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.