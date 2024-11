Grote twijfels over nieuwe pensioenstelsel in 'Meldpunt'

Uit een kritisch rapport waar de Tweede Kamer deze week over debatteert, blijkt dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel een aantal risico's met zich meebrengt. Wat zijn de gevaren? Waarom kan er geen bezwaar gemaakt worden tegen deze overgang?

En kloppen de nieuwe berekeningen en daarmee de hoogte van het nieuwe pensioenstraks straks wel?

Annejon Oosterkamp heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. Ze heeft geen vertrouwen in het nieuwe pensioenplan, omdat de hoogte van het pensioen met het nieuwe stelsel niet meer waardevast is. Ook Mans Bos en Thea Verhoeven staan sceptisch tegenover het nieuwe pensioenstelsel. Mevrouw Verhoeven is tevreden met het huidige systeem en voelt zich door de overstap beroofd. De heer Bos denkt dat het nieuwe stelsel alleen goed uitpakt voor de uitkerende pensioenfondsen.

Elles de Bruin bespreekt in de studio van 'Meldpunt' met Tweede Kamerlid Agnes Joseph (NSC) de gevaren van het nieuwe stelsel. Haar motie leidde tot het kritische rapport dat de aanleiding is voor het nieuwe debat. Ook pensioendeskundige Theo Gommer schuift aan. Hij is van mening dat het nieuwe pensioenstelsel onvermijdelijk is.

Verder in 'Meldpunt': tien procent pensioen ineens opnemen

De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met het plan waarmee aanstaande pensionado’s aan het begin van hun pensioen in één keer tien procent van het opgebouwde ouderdomspensioen uit kunnen laten keren. Dit betekent dat gepensioneerden gemiddeld tussen de vijftien- en twintigduizend euro ineens uitbetaald kunnen krijgen. Iris Deventer heeft hier wel oren naar. Van het bedrag wil ze een camper kopen, waarmee ze samen met haar partner van haar vrijheid kan genieten. Dit klinkt aanlokkelijk, maar is het ineens opnemen van een gedeelte van je pensioen wel verstandig? MAX Ombudsman Rogier de Haan beantwoordt de meest prangende vragen over dit onderwerp.

'Meldpunt', vrijdag 15 november om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.