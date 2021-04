Groningen, Drenthe en Friesland aan bod in 'Bed & Breakfast'

Vrijdag 9 april om 20.30 uur op NPO 1 zendt MAX een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In het programma testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming.

De gasten mogen zelf bepalen wat zij hun verblijf waard vinden. Welke b&b wordt als beste beoordeeld? Deze week reizen de deelnemers af naar Groningen, Drenthe en Friesland.

Gerrie en Dennis runnen hun b&b in de provincie Groningen. Het stel neemt hun gasten mee de rust en natuur in rondom hun prachtige boerderij. De bed & breakfast bevindt zich in een rijksmonument met veel historie. Daarna reist de groep door naar de villa van Gerti en Renate in Drenthe. Het is een opvallend bouwwerk uit de Amsterdamse Schoolstijl met oker en donkerrood houtwerk. De dames nemen de gasten mee naar de voormalige dierentuin. Rikie en Gerard, in Friesland, zijn als laatste aan de beurt. Zij hebben middenin het platteland een oase van groen en stilte gecreëerd. Het stel neemt hun gasten mee op een typisch Fries uitje, namelijk skûtsje varen.

'Bed & Breakfast', vrijdag 9 april om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.