Gregory Sedoc gaat op zoek naar de kampioenen van morgen

Nederland is een groot sportland met dito prestaties waar we trots op zijn. Toch is er een aantal belangrijke sportevenementen die we al langere tijd niet kunnen winnen.

Gregory Sedoc houdt in de nieuwe reeks van 'Sportlab Sedoc' vier van deze iconische sportwedstrijden tegen het licht en gaat op zoek naar de Nederlandse kampioenen van morgen. De oud-Olympiër onderzoekt of de wetenschap en nieuwe technologie kunnen helpen in de jacht naar Nederlandse triomfen.

Sinds Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won, hebben we deze belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld niet meer gewonnen. En waarom is in Nederland waterland Pieter van de Hoogeband de laatste Olympische 100 meter winnaar bij de mannen? Richard Krajicek won Wimbledon in 1996; er is nog steeds geen Nederlandse opvolger. En wat betreft de Olympische 100 meter sprint bij atletiek, daarvoor moeten we terug naar de hoogtijdagen van Fannie Blankers Koen in 1948. Wat is er nodig voor een Nederlandse sporter om één van deze vier iconische krachtmetingen weer eens te winnen? Gregory gaat op zijn eigen enthousiaste manier op onderzoek en doet dit met onder anderen Richard Krajicek, Pieter van den Hoogeband, Tom Dumoulin en Tom Okker.

In de eerste aflevering, op 10 juni, staat de winst van Richard Krajicek op Wimbledon centraal. Gregory gaat daarvoor te rade bij verschillende wetenschappers van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Ook Jacco Eltingh, oud-wereldkampioen tennis en technisch directeur van de KNLTB, geeft zijn visie op het huidige tennisniveau in Nederland en kijkt naar mogelijke verbeteringen. Hoe worden tennistalenten daar begeleid naar de top? Gregory slaat, met behulp van de techniek, zelf een balletje en ondervindt aan den lijve wat er allemaal bij tennis op topniveau komt kijken. In het sportlab onderzoekt Gregory het verschil tussen gravel en gras, want wat moet je kunnen om op gras te winnen? En wat is de juiste bespanning van het racket als je Wimbledon wil winnen? Oud-tennisser Tom Okker vertelt over zijn bijna-Wimbledonwinst en uiteraard gaat Gregory op bezoek bij de enige Nederlandse Wimbledonwinnaar: Richard Krajicek. Wat was zijn geheim?

Gregory Sedoc: 'Er komen dit seizoen echt sportlegendes voorbij. Ik vind het heel interessant om de wetenschappelijke kant van hun prestaties te onderzoeken en uit te vinden hoe de moderne technologie en wetenschap ons vooruit kan helpen bij deze vier iconische sportwedstrijden.'

'Sportlab Sedoc', vanaf vrijdag 10 juni om 22.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.