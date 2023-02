'Gort over de Grens' is in de Loire

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja reist per platbodem over de Loire, de ontembaarste rivier van Frankrijk. Hij bezoekt de kastelen van dode koningen en wordt op een haar na opgenomen in een geitenbejaardentehuis.

Gort stort zich ook in het acrobatenleven van een rondreizend circusgezelschap en drinkt peperdure Pouilly Fumé met de echte Baron de L, maar waagt zich ook aan de Château Migraine de Touraine.

'Gort over de Grens', woensdag 8 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.