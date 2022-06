'Glory Days' strijkt woensdag neer in Philadelphia

Bruce won een keer in zijn leven een Oscar en dat was voor zijn nummer Streets Of Philadelphia. In Philadelphia beleefde hij ook zijn wereldwijde doorbraak als artiest.

Glory Days op tv

Guus en Frank zijn aangekomen op hun laatste bestemming. Ze hebben een bijzondere ontmoeting met de moeder van Amadou Diallo uit 'American Skin (41 Shots)'.

