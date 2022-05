'Glory Days' in teken van de Asbury Park Sound

Foto: © AVROTROS 2022

I Don't Want To Go Home brengt ons terug naar verschillende generatiegenoten van Bruce Springsteen. Guus en Frank dompelen zich onder in de 'Asbury Park Sound', een unieke sound die groot is geworden door Bruce en zijn muzikale vrienden, waaronder Southside Johnny, Stevie van Zandt en Clarence Clemons.