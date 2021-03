Georgina Verbaan en Jeroen Spitzenberger in nieuw seizoen 'De Regels van Floor'

Floor is terug in een nieuw seizoen van het VPRO Jeugd programma 'De Regels van Floor', waarin ze opnieuw voor lastige dilemma's staat.

Wat als je op anti-pestcursus wordt gestuurd met je pester? Of als je beste vriendin verkering krijgt met een sukkel? Hoe kom je af van je irritante oppas? Hoe zorg je voor een traktatie die iedereen omver blaast? Floor staat weer voor een aantal lastige keuzes, maar weet altijd een originele oplossing te vinden.

In 'De Regels van Floor' probeert het eigenwijze meisje Floor antwoord te geven op de belangrijkste vragen van een 11-jarige. Waar de regels gewoonlijk door volwassenen worden gemaakt, vindt Floor dat kinderen dat heel goed zelf kunnen.

Ook dit seizoen zijn de hoofdrollen weggelegd voor Bobbie Mulder, Ole Kroes, Elisa Beuger en Ferdi Stofmeel. Bijrollen worden vertolkt door onder andere Georgina Verbaan, Jeroen Spitzenberger, Juvat Westendorp, Tina de Bruin, Maarten Heijmans, Bas Hoeflaak, Stefan Stasse en Rosa Reuten.

'De Regels van Floor'

Het vierde seizoen van 'De Regels van Floor' wordt geregisseerd door Albert Jan van Rees en Jamille van Wijngaarden. Lotte Tabbers, Luuk van Bemmelen, Tim Kamps, Renske de Greef, Martijn Hillenius, Anne Barnhoorn en Maurice Trouwborst zijn verantwoordelijk voor het scenario. De serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman. Zij is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de serie. De regels van Floor wordt geproduceerd door NL Film in co-productie met VPRO.

Successen

In 2020 ontving het eerste seizoen van 'De Regels van Floor' een International Emmy Kids Award in de categorie Beste Serie. In 2018 won de serie een Cinekid Leeuw Juryprijs voor Beste Fictieserie en in 2019 de Cinekid Nationale Publieksprijs Bovenbouw. 'De Regels van Floor' wordt ook uitgezonden in België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Spanje, Frankrijk en Franssprekende landen in Afrika.

'De Regels van Floor', seizoen 4, vanaf zondag 28 maart om 9.00 uur bij de VPRO op NPO Zapp.