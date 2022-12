Geniet van de feestdagen met deze heerlijke specials op 24Kitchen!

De feestdagen staan voor menigeen in het teken van heerlijk genieten, zowel in als buiten de keuken. Dit jaar staat 24Kitchen wederom te popelen om je te inspireren met verrukkelijke recepten.

De chefs gaan jou helpen gerechten te maken waar iedereen blij van wordt. Het thema van dit jaar is verrassend & makkelijk. Feestelijke gerechten die je niet elke dag klaarmaakt, maar waar je ook niet de hele dag vol stress in de keuken hoeft te staan. Zo hou je genoeg tijd over om samen te zijn met familie en vrienden. 24Kitchen staat namelijk niet enkel voor koken en bakken, maar vooral ook voor het genieten van heerlijk eten en van elkaar, zeker tijdens de feestdagen!

'Snel met Miljuschka - Kerst'

In 'Snel met Miljuschka - Kerst' helpt Miljuschka je speciaal voor de feestdagen in korte tijd aan de lekkerste gerechten. Voor de meeste mensen komt het niet vaak voor dat al hun vrienden en familie aanschuiven aan één tafel. Dat zijn juist de dagen dat je niet de hele avond in de keuken wilt staan, maar je dierbaren wel iets speciaals wilt kunnen voorschotelen.

Miljuschka begrijpt dat als geen ander en komt daarom met snelle en makkelijke gerechten die net wat specialer zijn dan recepten voor de doordeweekse dagen. Van voorgerechten tot (uiteraard) het nagerecht en alles wat daartussen zit. Van 'geroosterde kip met sinaasappel, kaneel en rozemarijn' tot 'het makkelijkste kerstdiner ooit' en van een 'kokosijs sneeuwbal bombe' tot een 'Chai spiced crêpe taart'. Verras je gasten deze feestdagen met fantastische gerechten én jouw onverdeelde aandacht!

Vanaf 12 december, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

'Jamie's Christmas Specials'

In 'Jamie's Christmas Specials' helpt niemand minder dan Jamie Oliver jou om speciaal voor de feestdagen heerlijke verrassende gerechten te maken. Hij doet dat niet alleen met een traditioneel hoofdgerecht, maar haalt ook recepten tevoorschijn voor hapjes, desserts en cocktails. Wat jij nodig hebt, heeft hij voorbereid. Met Jamie's tips & tricks kom je niet voor verrassingen te staan, maar verras jij wel je gasten met een waanzinnig kerstdiner.

'Jamie's Easy Christmas Countdown'

Jamie is terug voor de feestdagen en dit jaar wordt het de beste editie ooit. Met een meesterplan ter voorbereiding op het grote festijn beginnen we al vroeg, zodat alles perfect verloopt en er meer tijd overblijft om met jouw dierbaren van de dag te genieten. Jamie laat ons zien hoe we de aanloop naar Kerst in goede banen kunnen leiden, met zoveel mogelijk gerechten en lekkernijen die al van tevoren zijn bereid. 'Jamie's Easy Christmas Countdown' biedt tips & tricks en is daarmee jouw geheime wapen voor geweldige en georganiseerde feestdagen!

Op 22 december, om 19.00 uur op 24Kitchen.

'Jamie's One Pan Wonders'

'Jamie's One Pan Wonders' is de ultieme gids voor briljante eenvoudige maaltijden met een heerlijke reeks gerechten die allemaal, zoals de titel al verklapt, in één pan of schaal worden bereid. Deze speciale kerstafleveringen zijn gericht op recepten die net iets meer out of the box zijn dan de gewoonlijke recepten van 'One Pan Wonders'. Dat maakt de voorbereidingen voor het kerstdiner makkelijker, maar zeker niet minder lekker. Elke maaltijd is speciaal door Jamie samengesteld om aan onze behoeftes voor een volwaardig feestelijk diner te voldoen.

Op 22 december, een dubbele aflevering om 20.00 en 21.00 uur op 24Kitchen.

'Jamie: Together at Christmas'

Tijdens twee verrukkelijke afleveringen van 'Jamie: Together at Christmas' nodigt Jamie ons uit in zijn keuken en deelt hij een feestelijk menu met cocktails, hapjes, gerechten om te delen en uiteraard ook met een verbluffend dessert. Daarnaast deelt hij een alternatief voor de traditionele 'roast' van een kerstdiner.

Voor stressvrije feestdagen, met veel eenvoudig te bereiden ideeën, zodat je jouw vrienden en familie kunt verwennen met bijzondere gerechten zonder te lang in de keuken te hoeven staan. Jamie loodst je stap voor stap door de recepten zodat jij dit jaar het hoofdgerecht, de hapjes, de cocktails of het hele kerstdiner, volledig onder controle hebt.

Op 15 december, een dubbele aflevering om 19.00 en 20.00 uur op 24Kitchen.