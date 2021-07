Geniet nogmaals van 'Droomhuis Gezocht' bij Omroep MAX

Vanaf vrijdag 30 juli zendt MAX vier afleveringen van 'Droomhuis Gezocht' nogmaals uit. In het programma helpt presentator Sybrand Niessen Nederlanders bij de zoektocht naar hun droomhuis in het buitenland.

Ook Carrie ten Napel is te zien, zij neemt de kijker mee door de regio van het beoogde droomhuis.

Sardinië

Het stel Inge en Jelle gaat op zoek naar hun droomhuis op Sardinië. Jaren geleden ontdekten ze Sardinië. Samen met Sybrand Niessen reizen ze naar het eiland in de Middellandse Zee. Sybrand gaat voor Inge en Jelle aan de slag om aan de hand van hun budget het perfecte huis te vinden. Daarnaast geeft hij ook praktische tips over het kopen van een huis in het buitenland. Ondertussen verkent Carrie ten Napel het eiland. Ze bekijkt de kust waar de Italiaanse jetset neerstrijkt en bezoekt de eilandengroep La Maddalena. Ook bezoekt Carrie de stad Alghero, ook wel 'Klein Barcelona' genoemd, omdat een deel van de bevolking hier nog altijd Catalaans spreekt.

'Droomhuis Gezocht', vrijdag 30 juli om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.