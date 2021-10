Geloof en geaardheid in de spannende Telefilm 'Alles Van Waarde'

In de schaduw van een kerk worden 's nachts twee mannen in elkaar geslagen. Zinloos geweld? Anti-homo geweld? Zowel een filmmaker als een rechercheur proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Waarom doen de slachtoffers eigenlijk geen aangifte?